Nike Shox NZ
男子气柱运动鞋
10% 折让
Nike Shox NZ 男子气柱运动鞋采用优质材料，焕新打造 21 世纪早期的经典鞋款，再现元年款风采。足底搭载 Nike Shox 缓震配置，缔造非凡舒适感受，彰显高性能外观。
- 显示颜色： 深藏青/金属银/黑
- 款式： 378341-402
其他细节
- 优质鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Shox 缓震柱起初专为提供支撑而设计，缔造出众回弹性能
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡硬质橡胶外底，铸就出色抓地力与耐穿性
产品细节
- 柔软泡绵中底
- 鞋面外侧耐克勾轮廓刺绣设计
