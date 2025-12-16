 
Nike Shox NZ 男子气柱运动鞋 - 暗灰/狼灰/荧光黄/暗灰

Nike Shox NZ

男子气柱运动鞋

¥899
暗灰/狼灰/荧光黄/暗灰
深藏青/金属银/黑
白色/运动红/冷灰/金属银
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Shox NZ 男子气柱运动鞋采用优质材料，焕新打造 21 世纪早期的经典鞋款，再现元年款风采。足底搭载 Nike Shox 缓震配置，缔造非凡舒适感受，彰显高性能外观。


  • 显示颜色： 暗灰/狼灰/荧光黄/暗灰
  • 款式： 378341-009

其他细节

  • 优质鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • Nike Shox 缓震柱起初专为提供支撑而设计，缔造出众回弹性能
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡硬质橡胶外底，铸就出色抓地力与耐穿性

产品细节

  • 柔软泡绵中底
  • 鞋面外侧耐克勾轮廓刺绣设计
