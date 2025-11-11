 
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Shox R4 女子气柱运动鞋是 2001 经典款的焕新鞋款，沿用耐穿材质、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。Nike Shox 缓震系统有效分散足底重量，缔造非凡舒适感，打造高性能造型。


  • 显示颜色： 黑/亚紫粉/金属银
  • 款式： AR3565-012

Nike Shox R4 女子气柱运动鞋是 2001 经典款的焕新鞋款，沿用耐穿材质、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。Nike Shox 缓震系统有效分散足底重量，缔造非凡舒适感，打造高性能造型。

其他细节

  • Nike Shox 支柱起初的设计目的是为了赋予足部支撑作用，它还具备出众回弹的缓震性能
  • 鞋面沿用了 2001 Nike Shox 元年款设计
  • 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力
  • 打孔设计，营造出色透气性

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。