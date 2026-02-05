 
Nike Shox R4 男子气柱运动鞋 - 宝石蓝/笔尖灰黑色/黑/浅柠色

Nike Shox R4

男子气柱运动鞋

10% 折让

Nike Shox R4 男子气柱运动鞋是 2001 经典款的焕新鞋款，沿用其耐穿鞋面、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。后跟 Nike Shox 缓震系统有效分散足底重量，缔造非凡舒适感，打造高性能造型。


  • 显示颜色： 宝石蓝/笔尖灰黑色/黑/浅柠色
  • 款式： IF4849-500

其他细节

  • 合成材质鞋面搭配打孔设计，透气耐穿
  • Nike Shox 支柱起初的设计目的是为了赋予跑者足部支撑作用，它还具备回弹缓震性能
  • 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力

产品细节

