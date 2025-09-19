Nike Shox R4
男子气柱运动鞋
10% 折让
Nike Shox R4 男子气柱运动鞋是 21 世纪早期经典款的焕新鞋款，沿用其未来感设计线条和出众缓震配置，再现元年款风貌。后跟 Nike Shox 缓震柱有效分散足底重量，缔造非凡舒适感受，塑就醒目街头风范。
- 显示颜色： 深藏青/白色/金属银/健身红
- 款式： HQ1988-400
其他细节
- 合成材质鞋面，柔软耐穿
- Nike Shox 技术结合弹力柔韧缓震柱，缔造出众缓震效果
- 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力
- 采用打孔设计，营造出色透气性
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
