Nike Shox Ride 2
情人节系列男子气柱运动鞋
¥1,299
Nike Shox Ride 2 情人节系列男子气柱运动鞋焕新演绎经典设计，后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 技术，缔造出众的回弹缓震效果。透气织物和天然皮革组合鞋面，舒适耐穿。
- 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/银
- 款式： IQ0294-010
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
