 
Nike Shox Ride 2 情人节系列男子气柱运动鞋 - 黑/煤黑/冷灰/银

Nike Shox Ride 2

情人节系列男子气柱运动鞋

¥1,299

Nike Shox Ride 2 情人节系列男子气柱运动鞋焕新演绎经典设计，后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 技术，缔造出众的回弹缓震效果。透气织物和天然皮革组合鞋面，舒适耐穿。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/银
  • 款式： IQ0294-010

Nike Shox Ride 2

¥1,299

Nike Shox Ride 2 情人节系列男子气柱运动鞋焕新演绎经典设计，后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 技术，缔造出众的回弹缓震效果。透气织物和天然皮革组合鞋面，舒适耐穿。

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/银
  • 款式： IQ0294-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。