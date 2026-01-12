 
经典设计，现代演绎。Nike Shox Ride 2 男子气柱运动鞋的后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 技术，缔造出众回弹的缓震效果。透气织物和皮革组合鞋面，舒适耐穿。


  • 显示颜色： 尘光子色/浅烟灰/中灰/荷兰橙
  • 款式： IO4296-004

其他细节

  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 皮革覆面，经久耐穿，缔造高级质感

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
