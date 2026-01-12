Nike Shox Ride 2
男子气柱运动鞋
¥1,299
经典设计，现代演绎。Nike Shox Ride 2 男子气柱运动鞋的后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 技术，缔造出众回弹的缓震效果。透气织物和皮革组合鞋面，舒适耐穿。
- 显示颜色： 尘光子色/浅烟灰/中灰/荷兰橙
- 款式： IO4296-004
其他细节
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 皮革覆面，经久耐穿，缔造高级质感
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
