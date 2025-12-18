 
Nike Shox Ride 2 Premium 男子气柱运动鞋 - 米白/巴洛克棕/浅巧克力色/米白

Nike Shox Ride 2 Premium

男子气柱运动鞋

¥1,399
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Shox Ride 2 Premium 男子气柱运动鞋焕新演绎经典设计，后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 技术，缔造出众的回弹缓震效果。该鞋款采用天然皮革，塑就柔软复古外观。


  • 显示颜色： 米白/巴洛克棕/浅巧克力色/米白
  • 款式： IQ3369-101

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。