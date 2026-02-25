 
Nike Shox TL 大童气柱运动鞋 - 黑/黑/浅深红

Nike Shox TL

大童气柱运动鞋

15% 折让

Nike Shox TL 大童气柱运动鞋提供出众缓震性能。采用透气网眼设计和全掌型 Nike Shox 技术，焕新演绎经典 2003 年鞋款，塑就出众回弹缓震效果和醒目街头造型。


  • 显示颜色： 黑/黑/浅深红
  • 款式： IO4645-004

其他细节

  • Nike Shox 技术结合柔韧缓震柱和匠心外底设计，缔造出众回弹缓震效果
  • 合成材质与织物组合鞋面结合 TPU 鞋笼，沿用了 2003 年 Nike Shox TL 元年款设计
  • 鞋面搭配模压覆面，提供有力支撑和舒适贴合感

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 合成材质与织物组合鞋面
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。