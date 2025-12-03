Nike Shox TL
大童气柱运动鞋
10% 折让
Nike Shox TL 大童气柱运动鞋提供出众缓震性能。采用透气网眼设计和全掌型 Nike Shox 技术，焕新演绎经典 2003 年鞋款，塑就出众回弹缓震效果和醒目街头造型。
- 显示颜色： 黑/金属赭/亮橘/黑
- 款式： IO4645-001
其他细节
- Nike Shox 技术结合柔韧缓震柱和匠心外底设计，缔造出众的回弹缓震效果
- 合成材质与织物组合鞋面结合 TPU 鞋笼，沿用了 2003 年 Nike Shox TL 元年款设计
- 鞋面搭配模压覆面，提供有力支撑和舒适贴合感
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 合成材质与织物组合鞋面
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
