Nike Shox TL
女子反光装饰气柱运动鞋
¥1,299
Nike Shox TL 女子反光装饰气柱运动鞋缔造出色缓震性能。采用透气网眼设计和全掌型 Nike Shox 技术，焕新演绎经典 2003 年鞋款，塑就出众回弹缓震效果和醒目街头造型。
- 显示颜色： 尘光子色/金属银/尘光子色
- 款式： IB1087-002
其他细节
- Nike Shox 技术结合柔韧缓震柱和匠心外底设计，带来出色的回弹缓震效果
- 鞋面结合 TPU 鞋笼，沿用了 2003 年 Nike Shox TL 元年款设计
- 鞋面搭配模压覆面，提供有力支撑和舒适贴合感
- TPU 底板位于中底和 Nike Shox 之间，带来侧向稳定性和支撑力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
