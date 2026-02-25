 
Nike Shox TL Fade 女子气柱运动鞋 - 灰黑/黑/白色

Nike Shox TL Fade

女子气柱运动鞋

21% 折让

Nike Shox TL Fade 女子气柱运动鞋作为 2003 年的经典之作，携渐变配色与经典格调焕新回归。模压覆面巧搭全掌型缓震柱，塑就出众缓震效果和醒目外观。


  • 显示颜色： 灰黑/黑/白色
  • 款式： IH1336-002

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，塑就出众透气性
  • Nike Shox 缓震柱缔造柔韧缓震效果
  • 模压覆面包覆中足，缔造舒适贴合感
  • 后跟部位结合结实底板，位于中底和 Nike Shox 缓震配置之间，带来侧向稳定性和支撑力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
