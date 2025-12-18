 
Nike Shox Z 女子气柱运动鞋 - 黑/英雄蓝/灰黑

黑/英雄蓝/灰黑
白色/浅品红
暗队红/黑/神秘枣红
黑/大学红/黑
丝绒棕/黑/泡沫粉/浅巧克力色
银/黑/金属银/银
亚紫粉/黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

复古跑步鞋经焕新打造，打造挚爱之选。Nike Shox Z 女子气柱运动鞋采用轻盈利落版型，焕新演绎经典缓震柱设计，尽显复古风范。


  • 显示颜色： 黑/英雄蓝/灰黑
  • 款式： HQ7540-005

其他细节

  • 织物鞋面轻盈透气，彰显元年款 Shox 风范
  • Nike Shox 缓震柱缔造柔韧缓震效果
  • 外底圆形底纹，铸就出众抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
