Nike Shox Z
女子气柱运动鞋
¥999
复古跑步鞋经焕新打造，打造挚爱之选。Nike Shox Z 女子气柱运动鞋采用轻盈利落版型，焕新演绎经典缓震柱设计，尽显复古风范。
- 显示颜色： 黑/英雄蓝/灰黑
- 款式： HQ7540-005
其他细节
- 织物鞋面轻盈透气，彰显元年款 Shox 风范
- Nike Shox 缓震柱缔造柔韧缓震效果
- 外底圆形底纹，铸就出众抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
