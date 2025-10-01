 
Nike Skills 篮球 - 杏黄粉/白色/水洗水鸭青/白色

Nike Skills

篮球

25% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Skills 篮球采用耐用橡胶设计，可轻松驾驭户外沥青地面，令你畅享篮球运动。


  • 显示颜色： 杏黄粉/白色/水洗水鸭青/白色
  • 款式： BB0634-831

磨练技能

Nike Skills 篮球采用耐用橡胶设计，可轻松驾驭户外沥青地面，令你畅享篮球运动。

其他细节

  • 耐用橡胶外层，专为户外地面匠心设计
  • 凹槽设计，实现准确的投篮瞄准和控球表现
  • 鹅卵石纹理，塑就出众的控球力和触球感

产品细节

  • 户外佳选
  • 3 号
  • 面层材质：橡胶
  • 显示颜色： 杏黄粉/白色/水洗水鸭青/白色
  • 款式： BB0634-831

