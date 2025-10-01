Nike Skills
篮球
25% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Skills 篮球采用耐用橡胶设计，可轻松驾驭户外沥青地面，令你畅享篮球运动。
- 显示颜色： 杏黄粉/白色/水洗水鸭青/白色
- 款式： BB0634-831
磨练技能
其他细节
- 耐用橡胶外层，专为户外地面匠心设计
- 凹槽设计，实现准确的投篮瞄准和控球表现
- 鹅卵石纹理，塑就出众的控球力和触球感
产品细节
- 户外佳选
- 3 号
- 面层材质：橡胶
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
