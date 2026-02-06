Nike Skills Total 90
足球
26% 折让
Total 90 系列强势回归。Nike Skills Total 90 足球采用小巧尺寸的现代设计，巧搭 21 世纪早期经典图案，是技能训练的理想之选。
- 显示颜色： 白色/黑/红色/黑
- 款式： IH7533-100
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列起初旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，后来成为 21 世纪初的一大经典系列。该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
时尚升级
机器缝制球皮，铸就出众球型、触球感和耐用性。橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形。
技能训练
1 号球专为提升技能设计，适合不同年龄段。
产品细节
- 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
