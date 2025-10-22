Sky Jordan 1
婴童运动鞋
¥399
Sky Jordan 1 婴童运动鞋从 AJ1 汲取设计灵感，兼具经典风格和可爱俏皮魅力。 结合柔软泡绵缓震系统，出众抓地配置和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。
- 显示颜色： 尘光子色/青灰色/黑/冷蓝
- 款式： HV4766-014
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合材料，塑就经典外观和质感
- 鞋面搭配饰有“SKY JORDAN”标志的魔术贴粘扣固定带，稳固贴合
- 柔软泡绵设计，赋予稚嫩双足出众缓震效果
- 耐穿外底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
