Nike Slam

Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤

¥419
¥599
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Nike Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤采用修身版型设计，根据精英运动员的运动解析匠心打造，助力在球场上发挥出色表现。 弹性导湿速干面料，助你舒适畅动，尽情驰骋球场。 革新衣袖设计，令双臂在连续对打和发球过程中活动自如。

  • 显示颜色： 石英粉/铁锈色/黑
  • 款式： FD5245-606

尺寸与尺码

修身版型：利落合身

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