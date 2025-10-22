Nike Slim 4.0
速干跑步腰包
11% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Slim 4.0 速干跑步腰包质感轻盈，导湿速干，可舒适贴合身形；可延展口袋设计，便于存取基本小物件。
- 显示颜色： 加农绿/泡沫薄荷绿/白色
- 款式： II5121-029
Nike Slim 4.0
11% 折让
Nike Slim 4.0 速干跑步腰包质感轻盈，导湿速干，可舒适贴合身形；可延展口袋设计，便于存取基本小物件。
其他细节
- 可调节固定带，提供稳固舒适的贴合感，助力畅跑
- 可延展口袋设计，可收纳大多数手机
产品细节
- 尺寸：23 x 7.5 x 1 厘米
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 聚酯纤维/氨纶
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 加农绿/泡沫薄荷绿/白色
- 款式： II5121-029
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。