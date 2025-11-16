 
Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣 - 浅卡其

Nike Solar Chase

Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣

¥499

即将推出

Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用轻盈导湿速干针织面料，专为跑步打造。关键区域打孔拼接设计，助你保持干爽，一路畅跑。


  • 显示颜色： 浅卡其
  • 款式： IM9661-229

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 透气腋下拼接设计，营造出众透气性，助你保持清爽

产品细节

  • 85% 聚酯纤维/15% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅卡其
  • 款式： IM9661-229

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。