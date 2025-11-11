Nike Solo Swoosh
男子全长拉链开襟加绒连帽衫
¥749
售罄：
此配色当前无货
Nike Solo Swoosh 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用柔软加绒针织面料，塑就轻松自在且柔软舒适的穿着感受，彰显经典风范。简约设计，易搭实穿，打造休闲利落的日常穿着体验。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： DR0404-063
其他细节
- Solo Swoosh 系列旨在向 20 世纪 90 年代的运动和风尚致敬。在大胆不羁的设计理念风靡的时代，Swoosh 的简约风格令人耳目一新
- 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适，柔软亲肤
- 宽松版型设计，营造充裕活动空间，便于舒适叠搭
- 全长拉链开襟设计搭配金属拉链，可供轻松调节造型和包覆效果
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 罗纹袖口和下摆
- 正面口袋
- 面料/连帽里料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
