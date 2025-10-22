Nike Solo Swoosh
男子全长拉链开襟加绒连帽衫
18% 折让
Nike Solo Swoosh 男子全长拉链开襟加绒连帽衫温暖舒适又富有结构感，为你的御寒休闲叠搭造型增添一抹不凡格调。 采用厚实加绒针织面料，内里柔软，表面顺滑，有助营造舒适感受。
- 显示颜色： 土绿/土绿/白色
- 款式： HV1085-364
其他细节
- 衣身采用宽松版型设计
- 衬里风帽搭配抽绳，可供自主调节贴合度
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 分离式袋鼠式口袋
- 双向拉链
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
