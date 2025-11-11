Nike Solo Swoosh
男子加绒套头连帽衫
¥799
Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫采用厚实加绒针织面料，内里柔软，表面触感顺滑，温暖又富有结构感，为你的御寒休闲叠搭造型增添一抹时尚风范。衣身采用宽松版型设计。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： HV4115-010
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 罗纹下摆和袖口
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：84% 棉/16% 聚酯纤维
- 可机洗
