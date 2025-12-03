 
Nike Solo Swoosh 男子加绒直筒长裤 - 黑/黑/白色

Nike Solo Swoosh

男子加绒直筒长裤

30% 折让
黑/黑/白色
调色暗灰/浅烟灰/白色

Nike Solo Swoosh 男子加绒直筒长裤采用厚实加绒针织面料，内里柔软，表面顺滑，温暖又富有结构感。 宽松版型，营造休闲自在的穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HV1091-010

其他细节

  • 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造恰到好处的贴合感
  • 裤管口系带抽绳设计，可供自主调节造型

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料：棉/聚酯纤维。口袋：棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。