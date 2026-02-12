Nike Solo Swoosh
男子收口加绒长裤
28% 折让
Nike Solo Swoosh 男子收口加绒长裤采用厚实加绒针织面料，内里柔软，表面顺滑，温暖又富有结构感，为你的御寒休闲叠搭造型增添一抹时尚风范。
- 显示颜色： 洞穴石色/洞穴石色/白色
- 款式： HV1089-289
Nike Solo Swoosh
28% 折让
Nike Solo Swoosh 男子收口加绒长裤采用厚实加绒针织面料，内里柔软，表面顺滑，温暖又富有结构感，为你的御寒休闲叠搭造型增添一抹时尚风范。
其他细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造恰到好处的贴合感
- 弹性裤管口，尽显运动鞋魅力
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 面料：棉/聚酯纤维。口袋：棉
- 可机洗
- 显示颜色： 洞穴石色/洞穴石色/白色
- 款式： HV1089-289
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。