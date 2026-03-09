Nike Sonar Surge
低鼻桥太阳镜
¥980
Nike Sonar Surge 低鼻桥太阳镜将大胆与平衡融为一体。采用流畅连续的轮廓和现代镜片形状，设计简约。全框架设计舒适贴合，经典凹刻耐克勾细节为你带来恰到好处的街头风范。这款镜框线条流畅、棱角分明、易于佩戴，引人注目，却不显得过于张扬。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO1303-010
其他细节
- Nike Max 有助减少光线反射，可在不同角度下实现清晰的视觉感受
- 低鼻桥设计，为拥有低鼻梁或高颧骨的佩戴者提供专属贴合感
- 镜架轻盈耐用
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
