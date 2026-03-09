 
Nike Sonar Surge 低鼻桥太阳镜 - 黑/白色

Nike Sonar Surge

低鼻桥太阳镜

¥980

Nike Sonar Surge 低鼻桥太阳镜将大胆与平衡融为一体。采用流畅连续的轮廓和现代镜片形状，设计简约。全框架设计舒适贴合，经典凹刻耐克勾细节为你带来恰到好处的街头风范。这款镜框线条流畅、棱角分明、易于佩戴，引人注目，却不显得过于张扬。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IO1303-010

其他细节

  • Nike Max 有助减少光线反射，可在不同角度下实现清晰的视觉感受
  • 低鼻桥设计，为拥有低鼻梁或高颧骨的佩戴者提供专属贴合感
  • 镜架轻盈耐用

产品细节

  • 镜架轻盈耐用
