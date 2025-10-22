Nike Sportswear
大童长袖T恤
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 大童长袖T恤专为运动鞋迷打造，塑就经典长袖款型。可爱的形象 Boxy 迫不及待，准备炫耀全部收藏，藏品实在颇丰。你会如何叠搭 Boxy 单品？
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： DM3451-063
专为运动鞋迷打造
其他细节
- 柔软面料，质感轻盈
- 罗纹圆领，可随身体动作灵活伸展
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
