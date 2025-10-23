Nike Sportswear
大童长袖T恤
¥229
售罄：
此配色当前无货
你保护 Dunks，就仿佛他们是你挚爱的饼干、冰淇淋或三明治（或冰淇淋三明治？）。 Nike Sportswear 大童长袖T恤应你所需，有助彰显出众魅力。 采用柔软棉料，是日常穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FD3990-010
Nike Sportswear
¥229
你保护 Dunks，就仿佛他们是你挚爱的饼干、冰淇淋或三明治（或冰淇淋三明治？）。 Nike Sportswear 大童长袖T恤应你所需，有助彰显出众魅力。 采用柔软棉料，是日常穿搭的理想之选。
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 休闲版型，营造轻松舒适的穿着感受，妥帖包覆身体
产品细节
- 100% 棉
- 印花图案
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FD3990-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。