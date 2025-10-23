 
Nike Sportswear 大童长袖T恤 - 黑

Nike Sportswear

大童长袖T恤

¥229

售罄：

此配色当前无货

你保护 Dunks，就仿佛他们是你挚爱的饼干、冰淇淋或三明治（或冰淇淋三明治？）。 Nike Sportswear 大童长袖T恤应你所需，有助彰显出众魅力。 采用柔软棉料，是日常穿搭的理想之选。


  • 显示颜色：
  • 款式： FD3990-010

其他细节

  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 休闲版型，营造轻松舒适的穿着感受，妥帖包覆身体

产品细节

  • 100% 棉
  • 印花图案
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FD3990-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。