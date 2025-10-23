Nike Sportswear
大童（男孩）全长拉链开襟梭织夹克
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 大童（男孩）全长拉链开襟梭织夹克质地轻盈，彰显 90 年代复古格调。拉上拉链并戴上风帽，增强包覆效果。
- 显示颜色： 黑/白色/烟灰/白色
- 款式： CJ7895-010
Nike Sportswear
30% 折让
轻盈包覆
其他细节
- 梭织面料，轻盈柔滑
- 全长拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果
产品细节
- 出众版型，休闲舒适
- 口袋设计
- 面料/连帽里料：100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
