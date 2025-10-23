 
Nike Sportswear 大童（男孩）全长拉链开襟梭织夹克 - 黑/白色/烟灰/白色

Nike Sportswear

大童（男孩）全长拉链开襟梭织夹克

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 大童（男孩）全长拉链开襟梭织夹克质地轻盈，彰显 90 年代复古格调。拉上拉链并戴上风帽，增强包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/白色/烟灰/白色
  • 款式： CJ7895-010

轻盈包覆

其他细节

  • 梭织面料，轻盈柔滑
  • 全长拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果

产品细节

  • 出众版型，休闲舒适
  • 口袋设计
  • 面料/连帽里料：100% 锦纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。