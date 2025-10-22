Nike Sportswear
大童（男孩）全长拉链开襟连帽衫
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 大童（男孩）全长拉链开襟连帽衫柔软温暖，为你缔造非凡舒适的穿着体验。轻盈针织面料，塑就日常穿着的理想之选。
- 显示颜色： 大学红/大学红/白色
- 款式： CD7401-657
Nike Sportswear
¥299
经典设计，舒适非凡
Nike Sportswear 大童（男孩）全长拉链开襟连帽衫柔软温暖，为你缔造非凡舒适的穿着体验。轻盈针织面料，塑就日常穿着的理想之选。
其他细节
- 针织面料内里起绒，柔软舒适
- 全长拉链开襟设计，打造个性化包覆效果
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 正面口袋
- 罗纹袖口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红/大学红/白色
- 款式： CD7401-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。