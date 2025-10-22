 
Nike Sportswear 大童（男孩）印花针织短裤 - 黑/黑

Nike Sportswear

大童（男孩）印花针织短裤

¥199

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 大童（男孩）印花针织短裤巧搭可爱图案。易于穿搭，质地柔软且舒适贴合，彰显你对 Nike 的热爱。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CU9159-010

Nike Sportswear

¥199

质地轻盈，挚爱之选

Nike Sportswear 大童（男孩）印花针织短裤巧搭可爱图案。易于穿搭，质地柔软且舒适贴合，彰显你对 Nike 的热爱。

轻盈舒适

针织棉料，柔软轻盈。

舒适贴合

弹性腰部搭配抽绳设计，可灵活伸展，塑就恰到好处的贴合度。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 侧边口袋设计
  • 面料/口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CU9159-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。