Nike Sportswear
大童（男孩）印花针织短裤
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 大童（男孩）印花针织短裤巧搭可爱图案。易于穿搭，质地柔软且舒适贴合，彰显你对 Nike 的热爱。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CU9159-010
质地轻盈，挚爱之选
轻盈舒适
针织棉料，柔软轻盈。
舒适贴合
弹性腰部搭配抽绳设计，可灵活伸展，塑就恰到好处的贴合度。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 面料/口袋：100% 棉
- 可机洗
