Nike Sportswear
大童（男孩）套头连帽衫
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 大童（男孩）套头连帽衫采用针织面料，内里起绒，缔造非凡柔软质感。 可单穿亦可叠搭，冷天探险时为你提供舒适体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DQ9133-010
酷炫造型，尽享温暖
其他细节
- 起绒针织面料外层触感顺滑，内层温暖舒适，是寒冷天气的理想之选
- 罗纹袖口和下摆，可在你运动时稳固衣身
产品细节
- 正面口袋
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
- 可机洗
