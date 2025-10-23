Nike Sportswear
大童（男孩）梭织夹克
¥369
售罄：
此配色当前无货
即使是活泼的孩子，在寒冷天气也需要妥帖包覆，Nike Sportswear 大童（男孩）梭织夹克塑就出众包覆效果。 此款全长拉链开襟单品采用顺滑耐穿面料，结合口袋和风帽设计，缔造户外休闲玩耍的畅快体验。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/体育场绿/白色/白色
- 款式： DJ0657-480
Nike Sportswear
¥369
轻盈包覆，日常畅玩
即使是活泼的孩子，在寒冷天气也需要妥帖包覆，Nike Sportswear 大童（男孩）梭织夹克塑就出众包覆效果。 此款全长拉链开襟单品采用顺滑耐穿面料，结合口袋和风帽设计，缔造户外休闲玩耍的畅快体验。
耐穿出众
该夹克采用梭织面料，质感轻盈，经久耐穿。
舒适贴合
弹性袖口和下摆，有助稳固夹克。
包覆出众
全长拉链开襟搭配风帽设计，在外出时可供自主调节包覆效果。
产品细节
- 正面斜角口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝/体育场绿/白色/白色
- 款式： DJ0657-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。