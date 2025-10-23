 
Nike Sportswear 大童（男孩）梭织夹克 - 游戏宝蓝/体育场绿/白色/白色

Nike Sportswear

大童（男孩）梭织夹克

¥369
游戏宝蓝/体育场绿/白色/白色
深藏青/游戏宝蓝/深藏青/白色
大学红/黑/烟灰/白色

售罄：

此配色当前无货

即使是活泼的孩子，在寒冷天气也需要妥帖包覆，Nike Sportswear 大童（男孩）梭织夹克塑就出众包覆效果。 此款全长拉链开襟单品采用顺滑耐穿面料，结合口袋和风帽设计，缔造户外休闲玩耍的畅快体验。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/体育场绿/白色/白色
  • 款式： DJ0657-480

Nike Sportswear

¥369

轻盈包覆，日常畅玩

即使是活泼的孩子，在寒冷天气也需要妥帖包覆，Nike Sportswear 大童（男孩）梭织夹克塑就出众包覆效果。 此款全长拉链开襟单品采用顺滑耐穿面料，结合口袋和风帽设计，缔造户外休闲玩耍的畅快体验。

耐穿出众

该夹克采用梭织面料，质感轻盈，经久耐穿。

舒适贴合

弹性袖口和下摆，有助稳固夹克。

包覆出众

全长拉链开襟搭配风帽设计，在外出时可供自主调节包覆效果。

产品细节

  • 正面斜角口袋
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 游戏宝蓝/体育场绿/白色/白色
  • 款式： DJ0657-480

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。