 
Nike Sportswear 大童（女孩）梭织夹克 - 黑/白色/黑/白色

Nike Sportswear

大童（女孩）梭织夹克

¥529

舒适有型，尽情畅动。Nike Sportswear 大童（女孩）梭织夹克质感轻盈，正面采用双向拉链开襟设计，塑就个性化外观；关键位置采用网眼拼接，巧搭超宽松版型，每一处细节皆秉持以运动为核心的设计理念而打造。


  • 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
  • 款式： IF1711-010

其他细节

  • 轻盈梭织面料，助力尽情畅动
  • 网眼拼接设计，为关键部位提供出色透气性

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。拼接/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
