Nike Sportswear
大童（女孩）梭织夹克
¥529
舒适有型，尽情畅动。Nike Sportswear 大童（女孩）梭织夹克质感轻盈，正面采用双向拉链开襟设计，塑就个性化外观；关键位置采用网眼拼接，巧搭超宽松版型，每一处细节皆秉持以运动为核心的设计理念而打造。
- 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
- 款式： IF1711-010
Nike Sportswear
¥529
舒适有型，尽情畅动。Nike Sportswear 大童（女孩）梭织夹克质感轻盈，正面采用双向拉链开襟设计，塑就个性化外观；关键位置采用网眼拼接，巧搭超宽松版型，每一处细节皆秉持以运动为核心的设计理念而打造。
其他细节
- 轻盈梭织面料，助力尽情畅动
- 网眼拼接设计，为关键部位提供出色透气性
产品细节
- 面料：100% 锦纶。拼接/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
- 款式： IF1711-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。