Nike Sportswear
大童（男孩）梭织夹克
¥379
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 大童（男孩）梭织夹克轻盈耐穿且舒适休闲，带来出色包覆效果。弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。
- 显示颜色： 荷兰橙/浅烟灰/白色/白色
- 款式： DR1886-803
其他细节
- 梭织面料，轻盈耐穿
- 全长拉链开襟设计，方便穿脱
产品细节
- 侧边口袋设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
