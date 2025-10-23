 
Nike Sportswear 大童（女孩）梭织工装长裤 - 浅橄榄绿/白色/原子绿

Nike Sportswear

大童（女孩）梭织工装长裤

39% 折让

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear 大童（女孩）梭织工装长裤，无论是寻宝游戏还是户外玩乐，皆可助你轻松开启探险之旅。这款起皱梭织长裤采用四口袋设计（包含两个拉链口袋），结合弹性腰部和裤管口，缔造舒适非凡的穿着体验。


  • 显示颜色： 浅橄榄绿/白色/原子绿
  • 款式： DD6285-371

工装风范，舒适非凡

其他细节

  • 梭织锦纶面料，轻盈耐穿
  • 腿部设有 2 个拉链口袋，营造充裕储物空间
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造稳固且舒适贴合的穿着体验
  • 弹性裤管口设计，尽显运动鞋魅力

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 侧边口袋设计
  • 面料：100% 锦纶。网眼布里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
