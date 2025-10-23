Nike Sportswear
大童（女孩）梭织工装长裤
39% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear 大童（女孩）梭织工装长裤，无论是寻宝游戏还是户外玩乐，皆可助你轻松开启探险之旅。这款起皱梭织长裤采用四口袋设计（包含两个拉链口袋），结合弹性腰部和裤管口，缔造舒适非凡的穿着体验。
- 显示颜色： 浅橄榄绿/白色/原子绿
- 款式： DD6285-371
Nike Sportswear
39% 折让
工装风范，舒适非凡
穿上 Nike Sportswear 大童（女孩）梭织工装长裤，无论是寻宝游戏还是户外玩乐，皆可助你轻松开启探险之旅。这款起皱梭织长裤采用四口袋设计（包含两个拉链口袋），结合弹性腰部和裤管口，缔造舒适非凡的穿着体验。
其他细节
- 梭织锦纶面料，轻盈耐穿
- 腿部设有 2 个拉链口袋，营造充裕储物空间
- 弹性腰部搭配抽绳，打造稳固且舒适贴合的穿着体验
- 弹性裤管口设计，尽显运动鞋魅力
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 侧边口袋设计
- 面料：100% 锦纶。网眼布里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅橄榄绿/白色/原子绿
- 款式： DD6285-371
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。