Nike Sportswear
大童（女孩）短款连帽衫
¥399
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear 大童（女孩）短款连帽衫，尽情展现时尚风范。 采用动物纹印花标志，打造趣味风格。 短款剪裁，可轻松搭配你挚爱的高腰紧身裤，缔造休闲舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DN5114-010
Nike Sportswear
¥399
穿上 Nike Sportswear 大童（女孩）短款连帽衫，尽情展现时尚风范。 采用动物纹印花标志，打造趣味风格。 短款剪裁，可轻松搭配你挚爱的高腰紧身裤，缔造休闲舒适的日常穿着体验。
其他细节
- 法式毛圈面料，柔软舒适
- 袖口和下摆采用罗纹设计，有助稳固衣身
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DN5114-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。