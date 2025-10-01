Nike Sportswear
大童（女孩）长袖加绒上衣
¥399
Nike Sportswear 大童（女孩）长袖加绒上衣采用领口拉链开襟设计，结合超宽松版型，在冷天营造自在舒适的温暖感受。 纹理表面结合加绒内里，营造出众温暖效果。
- 显示颜色： 珍珠灰/白色
- 款式： HV0408-047
其他细节
- 超宽松版型营造充裕活动空间，令你畅动自如，轻松叠搭
- 正面配有大号口袋，便于快速收纳日常基本物品
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。口袋：100% 棉
- 刺绣耐克勾勾轮廓标志
- 可机洗
