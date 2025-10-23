Nike Sportswear
大童（女孩）长裤
Nike Sportswear 大童（女孩）长裤采用匠心打造，塑就轻松休闲感受。采用轻盈棉针织面料，穿着休闲舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CQ9315-010
Nike Sportswear
休闲舒适
其他细节
- 轻盈棉针织面料，柔软舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
