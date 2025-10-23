Nike Sportswear
大童（男孩）T恤
35% 折让
徒步、露营和精彩户外，怎能让人不爱？Nike Sportswear 大童（男孩）T恤采用 Boxy 趣味造型，塑就经典T恤。
- 显示颜色： 叶绿
- 款式： DQ3854-377
户外佳选，乐趣十足
其他细节
- 柔软棉料轻盈舒适，适合日常穿着
- 罗纹领口，可随身体动作灵活伸展
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
