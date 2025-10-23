Nike Sportswear
大童（男孩）T恤
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 大童（男孩）T恤采用柔软棉料巧搭醒目耐克勾标志，打造焕新升级的日常佳选单品。 经典版型营造充裕活动空间，但又不会产生松垮感。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DR2544-100
其他细节
- 棉质面料，柔软轻盈
- 衣领搭配罗纹面料，可随身体动作自如伸展
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
