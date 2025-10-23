 
Nike Sportswear 大童（男孩）T恤 - 白色

Nike Sportswear

大童（男孩）T恤

¥199
白色
黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 大童（男孩）T恤采用柔软棉料巧搭醒目耐克勾标志，打造焕新升级的日常佳选单品。 经典版型营造充裕活动空间，但又不会产生松垮感。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DR2544-100

其他细节

  • 棉质面料，柔软轻盈
  • 衣领搭配罗纹面料，可随身体动作自如伸展

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
