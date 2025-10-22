Nike Sportswear
大童（男孩）T恤
¥169
售罄：
此配色当前无货
经典就是让你爱不释手的质感。Nike Sportswear 大童（男孩）T恤采用匠心打造，是一款人气日常之选。胸前饰有挚爱标志，更加亮眼出众。背面饰有大号 Swoosh 标志。
- 显示颜色： 白色/大学红
- 款式： DC7513-100
Nike Sportswear
¥169
经典舒适
其他细节
- 针织面料，柔软舒适
- 罗纹领口，随行而动
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 100% 棉
- 可机洗
