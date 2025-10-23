Nike Sportswear
大童（男孩）T恤
23% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 大童（男孩）T恤印有炫彩 Swoosh 标志，助孩子提升格调，彰显出众风采。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV2153-010
魅力闪耀
柔软质感
棉质面料，柔软舒适
Swoosh 设计
炫彩 Swoosh 设计，缔造色彩缤纷的趣致外观。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
