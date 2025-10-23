 
Nike Sportswear 大童T恤 - 军裤卡其

Nike Sportswear

大童T恤

¥169
军裤卡其
白色

售罄：

此配色当前无货

篮球手集结！Nike Sportswear 大童T恤采用棉质材料结合宽松版型，饰有人气鞋盒卡通人物 Boxy，助力球场热身，轻松挑战 1 对 1 篮球赛。即刻上场迎战，准备好了吗？


  • 显示颜色： 军裤卡其
  • 款式： DX9527-325

Nike Sportswear

¥169

篮球手集结！Nike Sportswear 大童T恤采用棉质材料结合宽松版型，饰有人气鞋盒卡通人物 Boxy，助力球场热身，轻松挑战 1 对 1 篮球赛。即刻上场迎战，准备好了吗？

其他细节

  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 罗纹衣领富有弹力，令T恤易于穿脱
  • 宽松设计，缔造宽大舒适感受

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 军裤卡其
  • 款式： DX9527-325

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。