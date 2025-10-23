Nike Sportswear
大童T恤
¥169
售罄：
此配色当前无货
篮球手集结！Nike Sportswear 大童T恤采用棉质材料结合宽松版型，饰有人气鞋盒卡通人物 Boxy，助力球场热身，轻松挑战 1 对 1 篮球赛。即刻上场迎战，准备好了吗？
- 显示颜色： 军裤卡其
- 款式： DX9527-325
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 罗纹衣领富有弹力，令T恤易于穿脱
- 宽松设计，缔造宽大舒适感受
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
