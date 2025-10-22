 
Nike Sportswear 大童T恤 - 浅海蓝

Nike Sportswear

大童T恤

41% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 大童T恤采用匠心设计，打造理想佳选。 吃下一个苹果，开启良好开端！ 该T恤采用经典版型，易于穿脱，舒适贴合，轻松搭配不同单品。


  • 显示颜色： 浅海蓝
  • 款式： DQ3869-548

健康即财富

其他细节

  • 全棉面料柔软舒适，彰显经典风范
  • 罗纹衣领，可随身体动作灵活伸展，在运动时营造轻松舒适感受

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。