 
Nike Sportswear 女子上衣 - 开司米原色

Nike Sportswear

女子上衣

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子上衣采用匠心设计，彰显积极态度与运动热情。超宽松版型塑就无拘运动空间，刺绣图案灵感源自你的平和舒适空间。


  • 显示颜色： 开司米原色
  • 款式： DM9087-715

彰显运动热情

其他细节

  • 厚实棉质针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感
  • 采用超宽松版型，结合落肩设计，外观休闲却不松垮

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。