Nike Sportswear
女子上衣
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子上衣采用匠心设计，彰显积极态度与运动热情。超宽松版型塑就无拘运动空间，刺绣图案灵感源自你的平和舒适空间。
- 显示颜色： 开司米原色
- 款式： DM9087-715
彰显运动热情
其他细节
- 厚实棉质针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感
- 采用超宽松版型，结合落肩设计，外观休闲却不松垮
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
