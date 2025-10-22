 
Nike Sportswear 女子上衣 - 浅柠檬黄/黑

Nike Sportswear

女子上衣

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子上衣采用斜肩领和不对称设计，为经典长袖外观增添趣味元素，彰显活力气息。采用透气面料，助你在日常活动中保持清凉干爽。


  • 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
  • 款式： CZ8189-736

时尚风范

Nike Sportswear 女子上衣采用斜肩领和不对称设计，为经典长袖外观增添趣味元素，彰显活力气息。采用透气面料，助你在日常活动中保持清凉干爽。

长袖印花

衣袖饰有印花，打造你挚爱的上衣造型。

透气面料

采用轻盈面料，助你在日常活动中畅享干爽舒适的穿着感受。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
  • 款式： CZ8189-736

