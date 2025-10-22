Nike Sportswear
女子上衣
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子上衣采用斜肩领和不对称设计，为经典长袖外观增添趣味元素，彰显活力气息。采用透气面料，助你在日常活动中保持清凉干爽。
- 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
- 款式： CZ8189-736
时尚风范
Nike Sportswear 女子上衣采用斜肩领和不对称设计，为经典长袖外观增添趣味元素，彰显活力气息。采用透气面料，助你在日常活动中保持清凉干爽。
长袖印花
衣袖饰有印花，打造你挚爱的上衣造型。
透气面料
采用轻盈面料，助你在日常活动中畅享干爽舒适的穿着感受。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
