 
Nike Sportswear 女子中腰长裤 - 鲜亮勃艮第酒红

Nike Sportswear

女子中腰长裤

16% 折让

Nike Sportswear 女子中腰长裤采用合成革材质，挺括耐穿，造型出众。轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。采用传统版型，开放式裤脚设计，打造休闲外观。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IQ4940-652

Nike Sportswear 女子中腰长裤采用合成革材质，挺括耐穿，造型出众。轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。采用传统版型，开放式裤脚设计，打造休闲外观。

产品细节

  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：合成革。里料：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
