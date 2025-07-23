 
Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风工装长裤 - 黑

Nike Sportswear

女子中腰 Oversize 风工装长裤

¥599
黑
珍珠灰

Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风工装长裤采用梭织面料，略带弹性，彰显经典风范，助你畅享舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： II0445-010

Nike Sportswear

¥599

Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风工装长裤采用梭织面料，略带弹性，彰显经典风范，助你畅享舒适的日常穿着体验。

其他细节

  • 裤脚配有系带抽绳，供你打造多变造型
  • 弹性腰部搭配抽绳，塑就专属贴合感

产品细节

  • 面料：68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶。上部口袋/里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II0445-010

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