Nike Sportswear
女子仿羊羔绒夹克
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子仿羊羔绒夹克具有柔软质感，缔造温暖舒适的穿着体验，令你无惧寒冷天气。超宽松版型搭配落肩衣袖，塑就宽松休闲感受，营造充裕叠搭空间。梭织里料，顺滑亲肤。
- 显示颜色： 暗橙色/冰番石榴色
- 款式： FB8696-832
Nike Sportswear
¥1,199
Nike Sportswear 女子仿羊羔绒夹克具有柔软质感，缔造温暖舒适的穿着体验，令你无惧寒冷天气。超宽松版型搭配落肩衣袖，塑就宽松休闲感受，营造充裕叠搭空间。梭织里料，顺滑亲肤。
产品细节
- 左袖口饰有刺绣耐克勾勾标志
- 全长拉链开襟设计
- 侧边口袋设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 暗橙色/冰番石榴色
- 款式： FB8696-832
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。