Nike Sportswear
女子仿羊羔绒夹克
13% 折让
Nike Sportswear 女子仿羊羔绒夹克采用超宽松版型，为你带来舒适的穿着感受。仿羊羔绒面料质感厚实，温暖出众。配色 010 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 黑/黑/帆白
- 款式： HV2071-010
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 全长拉链开襟设计
- 口袋设计
- 弹性下摆
- 弹性包边袖口
- 可机洗
